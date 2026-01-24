7 قتلى في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في باكستان

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم السبت، أن عدد قتلى تفجير انتحاري وقع في حفل زفاف قرب الحدود مع أفغانستان ارتفع إلى 7 أشخاص.

وقال محمد عدنان، وهو مسؤول في الشرطة، إن "التفجير وقع في مبنى يضم أعضاء إحدى لجان السلام خلال حفل زفاف في منطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غرب باكستان".

وأضاف أن "أربعة، كانوا من بين نحو 12 مصابا في الهجوم، لقوا حتفهم في المستشفى".

وتتألف لجان السلام من سكان وشيوخ وتدعمها الدولة في إطار جهودها الرامية لمواجهة المتشددين الإسلاميين في المناطق الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

وتصف حركة طالبان الباكستانية، التي تنشط على جانبي الحدود الأفغانية، أعضاء لجان السلام بأنهم خونة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.

ويأتي هذا بعد تأكيد مقتل ثلاثة آخرين أمس الجمعة، حيث تسعى باكستان جاهدة للتصدي لموجة متصاعدة من هجمات المتشددين.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بالسماح للجماعة الباكستانية بالتخطيط لهجماتها من داخل أفغانستان، وتنفي كابل هذه التهمة، وتقول إن هجمات المتشددين مشكلة داخلية لدى باكستان.