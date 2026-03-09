7 ضحايا بغارة إسرائيلية جديدة في لبنان والكويت تتصدى لـ"هجمات معادية"

شفق نيوز- بيروت/ الكويت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، مقتل 7 أشخاص وإصابة اثنين بغارة إسرائيلية على بلدة النميرية جنوبي البلاد، فيما تزامن ذلك مع إعلان الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.

وذكرت وسائل إعلامية، أن "صفارات الإنذار تدوي في الكويت".

من جهته أوضح الجيش الكويتي أن "أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض هجمات معادية"، داعياً إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة.

وتأتي هذا التطورات في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.