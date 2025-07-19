62 قتيلاً في غزة بينهم 35 من منتظري المساعدات

شفق نيوز– غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت إلى 62 قتيلاً، بينهم 35 مدنياً كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في مناطق متفرقة من القطاع، بحسب مصادر طبية ومحلية.

وأفادت المصادر، بمقتل 12 شخصاً وإصابة نحو 70 آخرين جراء قصف استهدف تجمعاً لمنتظري المساعدات في منطقة الطينة جنوب خان يونس، فيما أكدت مصادر في مستشفى ناصر سقوط عشرات القتلى والمصابين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات شمالي رفح، وعلى خيمة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن قسم الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بات ممتلئاً بالكامل بالمصابين، وسط تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية نتيجة استمرار تدفق الجرحى.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بمقتل 18 شخصاً آخرين منذ فجر اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي، بينهم 12 من طالبي المساعدات.

كما شهد شمال القطاع قصفاً عنيفاً، طال بلدة جباليا ومحيط مخيم البريج، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على حي التفاح شرق غزة ومنطقة الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية خيام نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس، وأخرى قرب المنطقة الصناعية، ما أسفر عن سقوط جرحى وحالة من الذعر بين السكان.

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بانتشال جثامين ثلاثة من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

من جانبها، أكدت وكالة "الأونروا"، أن "إسرائيل تقتل يومياً فصلاً دراسياً كاملاً من الأطفال في غزة، سواء خلال نومهم أو أثناء احتمائهم بالمدارس أو أثناء وقوفهم في طوابير المياه".

بدوره، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاتحاد الأوروبي المسؤولية، مشيراً إلى أن "الاتحاد تجاوز كل الخطوط الحمراء وهو يشاهد سكان غزة يُذبحون ويجوعون أمام أعين العالم".