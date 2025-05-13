"600 صاروخ بانتظارهم".. إيران تهدد باستهداف إسرائيل والجيش الأمريكي بالمنطقة

شفق نيوز/ هدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، يوم الثلاثاء، باستهداف إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة بـ600 صاروخ دفعة واحدة.

وقال سلامي في خطاب متلفز: "إذا أطلقنا 600 صاروخ في لحظة واحدة، فهل يستطيع العدو تحمّلها؟، أعداؤنا لا يفهمون تبعات تهديداتهم، ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه يخشى زيارة جمهورية أذربيجان" وفق تعبيره.

وأكد سلامي أن "قوة إيران في مواجهة التهديدات والتحديات العالمية تشهد تصاعداً متواصلاً"، مشدداً على أن "طهران باتت أكثر ثقة بالنفس، وقدرة على تخطي الصعوبات المعقّدة إقليمياً ودولياً".

وتابع أن "إيران أصبحت أكثر صلابة في مواجهة الضغوط العالمية، والحرب اليوم، ليست فقط عسكرية، بل إعلامية وثقافية ومعرفية"، مشيراً إلى أن "ما يجري في غزة مثال حي على انتصار الإرادة المؤمنة على الترسانة العسكرية".

وأوضح القائد الإيراني، أن "إيران تراقب تحركات الأعداء عن كثب، وتستعد لكل السيناريوهات، والسلام لا يصنعه الضعفاء، بل المؤمنون الذين لا يخشون القوى العظمى"، لافتاً إلى أن "حاملات الطائرات الأمريكية تخشى تغيير المعادلة في اليمن، حتى أعلنت واشنطن هدنة من طرف واحد، هذا يعكس الفشل العسكري والسياسي الواضح".

وذكر أن "المنظومة العسكرية الأمريكية تعاني من أزمات داخلية، وأن تقارير حديثة تُظهر تراجعاً في كفاءة سلاح الجو الأمريكي، بل وسقوط طائراته".