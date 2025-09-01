6 ساعات من الجدل.. "الكابينيت" يبحث عملية غزة وسط احتجاجات عائلات الأسرى

شفق نيوز - الشرق الاوسط

عقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، اجتماعاً مطولاً استمر ست ساعات لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في وقت تظاهر فيه ذوو الأسرى أمام مقر الجيش في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست"، إن المجلس لم يبحث خيار التوصل إلى اتفاق جزئي، مضيفاً: "ما تم الاتفاق عليه في المجلس الوزاري الأخير هو القرار الحالي: اتفاق يُفرج بموجبه عن جميع الأسرى فقط".

الاجتماع الذي اختتم عند الساعة 1:45 فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، لم يشهد حضور اللواء (احتياط) نيتسان ألون، رئيس إدارة شؤون الأسرى في الجيش الإسرائيلي، لعدم وجود نقاش حول مفاوضات الصفقة.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، تخوض إسرائيل مواجهة عسكرية مفتوحة مع حركة حماس في قطاع غزة، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع، فيما تحول ملف الأسرى والمفقودين إلى أبرز القضايا الضاغطة على الحكومة الإسرائيلية.

وشهدت تل أبيب خلال الأشهر الماضية موجات احتجاج متكررة لعائلات الأسرى أمام مقر وزارة الدفاع، في ظل تمسك الحكومة بموقفها الرافض لأي اتفاق جزئي وإصرارها على الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية التي تهدف، وفق إسرائيل، إلى "القضاء على القدرات العسكرية لحماس والسيطرة الأمنية على القطاع".