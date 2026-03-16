5 مصابين باستهداف مستوطنة شمال إسرائيل بصاروخ من حزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل إصابات وأضرار واسعة في مستوطنة نهاريا شمالي إسرائيل إثر استهدافها بصواريخ أطلقت من لبنان، أسفر كذلك عن اندلاع حرائق ودمار في عدد من المباني.

وقالت وسائل إعلام إن الاستهداف أسفر عن سقوط خمسة جرحى جراء الضربة التي أصابت المنطقة، فيما أظهرت المشاهد أضراراً كبيرة في الأبنية السكنية.

وفي حين أبدى الجيش الإسرائيلي شكوكاً في نوع الصاروخ الذي أصاب المبنى، مرجحاً أنه قد يكون صاروخاً اعتراضياً سقط نتيجة خلل، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف مستوطنة نهاريا "بصلية صاروخية وبسرب من المسيّرات الانقضاضية".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.