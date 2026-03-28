5 إصابات وأضرار بالمباني جراء قصف إيراني على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، بسقوط صاروخ إيراني في منطقة بيت شيمش، غرب القدس، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في عدد من المباني.

وذكرت القناة 12 العبرية، نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي، أن خمسة أشخاص أُصيبوا، إلى جانب تسجيل دمار في عدة مبانٍ جراء القصف الأخير.

فيما أشارت تقارير أولية إلى "تعرّض كنيس يهودي في المنطقة لأضرار نتيجة سقوط الصاروخ".

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في وقت سابق في القدس ومنطقة البحر الميت وأشدود وأجزاء من النقب، بما في ذلك ديمونة ويروحام، عقب رصد إطلاقات إضافية، فيما أفاد سكان في وسط إسرائيل بسماع دويّ انفجارات.