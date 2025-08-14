5 شروط.. نتنياهو يحدد "مبادئ النصر" لإنهاء حرب غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، خمسة شروط أساسية يراها ضرورية لتحقيق "النصر" وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "قبل أسبوع عقدت اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، وقررنا خمسة مبادئ لإنهاء الحرب".

وتتضمن المبادئ الخمسة وفق نتنياهو: "(نزع سلاح حماس، وإعادة جميع المخطوفين الأحياء والقتلى على حد سواء، ونزع السلاح كله من قطاع غزة وليس فقط نزع سلاح حماس، بل التأكد من عدم تصنيع السلاح في القطاع وعدم تهريبه إليه".

وأضاف نتنياهو، في تعداد مبادئه "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما يشمل الحزام الأمني، وإدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية، أي (أشخاص لا يربّون أبناءهم على الإرهاب، ولا يمولون الإرهاب، ولا يرسلون إرهابيين)".

وأوضح أن "هذه المبادئ الخمسة ستضمن أمن إسرائيل. هذا هو معنى كلمة النصر"، مردفاً: "هذا ما نعمل عليه ويجب على الجميع أن يفهم ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، صادق على خطة احتلال مدينة غزة.

‏وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة لتنفس الصعداء استعداداً للمهام المقبلة".