400 عائلة كوردية مهجرة تعود لمناطقها تطبيقاً لاتفاق الحكومة السورية و"قسد" (صور)

شفق نيوز- الحسكة

غادرت نحو 400 عائلة كورية من محافظة الحسكة، يوم الاثنين، لتعود إلى مناطق سكناها الأصلية في عفرين وريفها، وذلك في إطار تطبيق بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في شمال شرق سوريا، إن هذه أول رحلة لعودة نازحي عفرين إلى مناطقهم بالتنسيق بين الحكومة السورية و"قسد" وسوف تتبع هذه الرحلة رحلات أخرى حتى إعادة النازحين كافة الراغبين بالعودة إلى عفرين وريفها.

وانطلقت عشرات الحافلات والسيارات التي تقلّ العائلات النازحة من مدينة القامشلي إلى مدينة الحسكة قبل توجهها إلى منطقة عفرين بريف حلب الشرقي رفقة إجراءات أمنية مشددة.

وقال مدير الشؤون السياسية في الحسكة، عباس حسين، لوكالة شفق نيوز إن "الحكومة السورية سوف تقوم بإعادة العوائل العفرينية كافة إلى مناطقها خلال الفترة المقبلة عبر رحلات جديدة".

وأوضح إن "إدارة عفرين سوف تعمل على إعادة المنازل والممتلكات إلى أصحابها الأصليين العائدين إلى مناطقهم".

وأكد على "إعادة فتح الطرقات بين المناطق السورية كافة ومنها سري كانيه (رأس العين) وإعادة المهجرين منها إلى مدينتهم وقراهم خلال المرحلة المقبلة".

وعبرت سيهام شندي، وهي نازحة من عفرين عن، فرحتها بالعودة إلى قريتها قائلة لوكالة شفق نيوز إن "هذه اللحظة ننتظرها منذ 8 سنوات وأتمنى ان يعود جميع العفريين إلى مناطقهم عن قريب"، مشددة على أن "العفرينيين بحاجة إلى العيش بسلام وأمان وإعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عما عانوه من خسائر كبيرة في ممتلكاتهم ويجب على الحكومة والمنظمات الدولية تقديم الدعم اللازم للعائدين".

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية عن اتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد" إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.