4 قتلى بغارة إسرائيلية شرق لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ما بين المصنع وجديدة يابوس شرقي البلاد.

وبحسب المعلومات، فقد شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت سيارة عند الحدود اللبنانية – السورية على طريق المصنع في البقاع شرقي لبنان، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة في بلدة مجدل عنجر.

وأشار الجيش الاسرائيلي الى أنه استهدف مسلحين من "الجهاد الاسلامي".

وفي حصيلة أولية، هناك 4 قتلى في الغارة التي استهدفت السيارة على طريق المصنع.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد حرب مع حزب الله دامت أكثر من عام.

كما أبقت على قواتها في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق نص على انسحابها بالكامل.

إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني في كانون الثاني/ يناير 2026 أنه أكمل المرحلة الأولى من خطته لنزع سلاح حزب الله والتي تغطي المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية.