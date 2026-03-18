4 إصابات بشظايا باليستي في السعودية وقصف عنيف يستهدف شمال إيران

شفق نيوز- الرياض/ طهران

أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 4 أشخاص وحدوث أضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالعاصمة الرياض، فيما تزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف قواعد بحرية وجوية في بندر أنزلي شمالي إيران.

وذكر الدفاع المدني السعودي، في بيان، أنه "سقطت شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنها إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وسقوط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوب الرياض، مشيراً إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة.

وفي إيران، أفادت وسائل إعلامية بتعرض قواعد بحرية وجوية شمال البلاد لقصف عنيف وذلك في اليوم التاسع عشر للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وذكرت تقارير إخبارية، أن القصف استهدف قواعد بحرية وجوية في بندر أنزلي شمال إيراني، كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي سفناً إيرانية في بحر قزوين.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/ فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.