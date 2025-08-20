4 جرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة الحوش بقضاء صور جنوب البلاد.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مواقع بالقرب من المنازل في محلة الحوش.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن غارة استهدفت سيارة، ما إدى إلى تضرر منزل مقابل لموقع الاستهداف.

وشنت طائرات إسرائيلية، الأربعاء، غارة استهدفت محيط قلعة ميس لجهة بلدة أنصار، وألقت عدداً من الصواريخ جو-أرض، حسب الوكالة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وما تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال قواتها منتشرة في خمس نقاط في جنوب لبنان.