34 ناقلة تكسر الحصار الأميركي وتغادر الخليج بالنفط الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وكالة تعقب الشحن "فورتكسا"، يوم الاربعاء، أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من الالتفاف حول الحصار البحري الأميركي منذ بدء تطبيقه في 13 نيسان/أبريل.

وقالت الوكالة إن "19 ناقلة على الأقل عبرت خط الحصار وغادرت الخليج، بينما دخلت 15 سفينة أخرى من بحر العرب إلى الخليج متجهة إلى إيران"، مشيرة إلى أن " 6 سفن من بين المغادرة كانت محملة بـ10.7 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني بقيمة تقارب 910 ملايين دولار".

ونجحت إيران في تهريب هذه الكميات عبر استخدام تكتيكات التهرب، منها إغلاق أجهزة التعرف على السفن، حيث أبحرت ناقلة "دورينا" العملاقة وجهازها معطل، كما استخدمت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل ماليزيا لإخفاء مصدر النفط.

وتواصل إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز، حيث تشترط مرور السفن عبر ممرات يحددها الحرس الثوري والحصول على إذن مسبق من طهران.