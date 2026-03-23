318 مليون شخص مهددون بالجوع مع استمرار التصعيد بالشرق الاوسط

حذر برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين، من تفاقم أزمة الجوع عالمياً إلى مستويات قياسية، في حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تداعيات الصراع قد تمتد لتطال ملايين الأشخاص حول العالم.

وذكر البرنامج في بيان، أن "نحو 45 مليون شخص قد ينزلقون إلى مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي إذا استمر الصراع في المنطقة"، لافتاً إلى أن "الأزمة مرشحة للتحول إلى كارثة إنسانية واسعة في ظل غياب استجابة كافية".

وأضاف أن "إجمالي عدد الأشخاص الذين قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي قد يصل إلى 318 مليون شخص بحلول شهر حزيران/ يونيو المقبل، في حال استمرار الاضطرابات الحالية".

وأشار البرنامج إلى أن "التصعيد أدى إلى تعطل وصول عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية المخصصة لأفقر دول العالم".