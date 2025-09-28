30 قتيلاً وعشرات الجرحى إثر قصف إسرائيلي متواصل على غزة

شفق نيوز- قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية، يوم الأحد، بمقتل نحو 30 شخصاً وإصابة العشرات نتيجة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقاً للمصادر، فقد توزعت حصيلة القتلى الذين وصلوا المستشفيات على النحو التالي حيث استقبلت مستشفى الشفاء 5 قتلى ومستشفى المعمداني قتيل واحد، بينما استقبلت مستشفى العودة 16 قتيلاً، ومستشفى الأقصى 4 قتلى، ومستشفى ناصر 4 قتلى.

وأضافت أن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي تتواصل على مناطق متفرقة من القطاع ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن مستشفى العودة استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 28 قتيلاً و136 مصاباً، إثر استهداف سوق النصيرات وتجمعات المواطنين قرب مناطق توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، بالإضافة إلى قصف منازل في مخيمات وسط القطاع.

وشملت الهجمات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير لمدرعات مفخخة في مناطق الصبرة والدغامشة جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عند مفترق بسيسو ومفترق العباس غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى لم يتمكن أحد من الاقتراب منهم حتى اللحظة، بحسب نفس المصادر.