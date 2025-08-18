3 ملايين سوري مهددون بالجوع الشديد

شفق نيوز- دمشق

حذّر برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين، من أن نحو ثلاثة ملايين سوري يواجهون خطر الجوع الشديد، في ظل تفاقم أزمة غذائية تهدد البلاد، بعد أن تسبب أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ 36 عاماً في انخفاض إنتاج القمح بنسبة تقارب 40%.

وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في إجابات مكتوبة على أسئلة من "رويترز"، أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي.

ووفقاً لمسؤول سوري، تحتاج البلاد إلى استيراد 2.55 مليون طن من القمح هذا العام بسبب الجفاف الشديد، بعد أن كانت قادرة فقط على توريد 373,500 طن من القمح المزروع محلياً.

وقال المسؤول إن "سوريا تحتاج إلى استيراد 53% من القمح أكثر في 2025/2026 مقارنة بـ 2024/2025"، مبيناً أن "الحكومة السورية الجديدة لم تعلن عن صفقات قمح كبيرة حتى الآن".

والقمح هو المحصول الرئيس في سوريا الذي يدعم برنامج دعم الخبز.