3 قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان (صور)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، يوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص إثر غارات إسرائيلية على جنوب وشمال شرقي البلاد.

وفي الاستهداف الأول شن الطيران الإسرائيلي غارة على شاحنة صغيرة نوع "بيك أب" في محيط بلدة الجميجمة صفد البطيخ في جنوب لبنان، وسط معلومات عن مقتل شخص واحد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوماً على "عنصر من حزب الله في منطقة الجميجمة جنوب لبنان".

والخميس أيضاً، قُتل شخصان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في شمال شرقي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام "باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حوش السيد علي قضاء الهرمل"، ما أدى إلى سقوط قتيلين نقلاً إلى مستشفى "البترول" في مدينة الهرمل.

وتأتي غارات اليوم ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

وأنهى وقف إطلاق النار حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً آخرين.

لكن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب.

ونص اتفاق وقف النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.

وفي آب/ أغسطس 2025 أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق بدأ الجيش تنفيذها، على أن تنتهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل (جنوب الليطاني) بحلول نهاية العام.