3 دول خليجية تعارض استهداف المنشآت النووية في إيران

شفق نيوز/ عبرت دول السعودية وقطر وسلطنة عمان، يوم الجمعة، عن رفضها لاستهداف المفاعلات النووية الإيرانية، محذرة من تداعيات الإشعاعات على المنطقة.

وذكرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، ان "أي هجمات عسكرية على المنشآت النووية المدنية تنتهك القانون الدولي، وذلك في أعقاب هجمات إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية وسط الحرب الجوية بين الجانبين".

وتابعت الهيئة: "يعد أي هجوم مسلح من أي طرف، وأي تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكا للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضحت: " تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة".

من جانبه، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في بيان، إن "استهداف إسرائيل للمنشآت الاقتصادية في إيران قد يكون له تداعيات كارثية إقليميا ودوليا لا سيما لاستقرار إمدادات الطاقة.

كما شددت سلطنة عمان في بيان على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية واستئناف المفاوضات كسبيل وحيد لحل الأزمة، مع احترام حرية الملاحة الدولية.

واظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الضربات الإسرائيلية على منشأة آراك النووية الإيرانية، اخترقت قبة الاحتواء الخاصة بمفاعل الماء الثقيل "غير النشط" وألحقت أضراراً بأبراج تقطير الماء الثقيل.