29 قتيلاً من الطواقم الصحية في لبنان وإيران جراء القصف الأميركي الإسرائيلي

شفق نيوز- بيروت / طهران

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، مقتل 12 من العاملين في القطاع الصحي إثر استهداف مركز طبي في بلدة برج قلاويه، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن أربعة مفقودين.

وقالت الوزارة إن "الاستهداف طال الطاقم الكامل العامل في المركز من أطباء ومسعفين وممرضين"، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى من المسعفين منذ 2 مارس / آذار وحتى اليوم بلغت 26 قتيلاً، إضافة إلى 51 جريحاً.

وفي إيران، أعلن الهلال الأحمر الإيراني مقتل 16 من الكوادر الطبية ومسعف واحد منذ بداية الحرب.

وأضاف أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية تسببت أيضاً بتضرر 160 مركزاً طبياً و120 مدرسة في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الهجمات على المدارس أسفرت عن مقتل 206 من الطلاب والكوادر التعليمية.