280 قتيلاً وجريحاً في مواجهات طرفي الصراع باليمن

شفق نيوز- صنعاء

أسفرت المواجهات المسلحة في اليمن بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مع القوات المدعومة من السعودية وفق آخر إحصائية، مساء اليوم الأحد، إلى مقتل 80 شخصاً وجرح 152 آخرين من قوات "الانتقالي"، فيما بلغت خسائر القوات المدعومة من السعودية 14 قتيلاً و34 جريحاً.

وأفاد مصدر عسكري في القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بأن الغارات الجوية والمواجهات مع القوات المدعومة من السعودية في اليمن أسفرت عن مقتل 80 وجرح 152 آخرين منذ يوم الجمعة.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن "أغلب المقاتلين قضوا في هجمات جوية استهدفت قواعد عسكرية في منطقتي الخشعة وسيئون ومعسكر بارشيد والطريق المؤدي إلى المكلا". وأشار إلى أن "الحصيلة لا تزال أولية".

كما قدر المسؤول عدد الأسرى في صفوف قواته بـ130 شخصاً، قائلاً "غير معروف مصيرهم إلى الآن".

في المقابل، أفاد مسؤول حكومي في القوات المدعومة من السعودية بأن حصيلة القتلى في صفوفهم بلغت منذ الجمعة "14 قتيلاً و34 جريحاً في المواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تركزت في معسكر الخشعة وسيئون".

يأتي ذلك بعد أن بدأت القوات اليمنية المدعومة من السعودية يوم الجمعة عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات الشهر الماضي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أعلن مساء السبت "استعادة القوات اليمنية المدعومة من الرياض كامل محافظة حضرموت" من سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أفاد مسؤولان عسكريان في الحكومة اليمنية بأن القوات المدعومة سعودياً سيطرت على القاعدة العسكرية الرئيسية في المكلا عاصمة حضرموت. واليوم الأحد، عززت هذه القوات مواقعها في المكلا حسبما أفاد مسؤولان عسكريان.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوتر بين الرياض وأبو ظبي، حيث دعم البلدان منذ سنوات أطرافاً مختلفة ضمن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد أدى تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير للسيطرة على حضرموت إلى تعميق الخلاف بين السعودية والإمارات.