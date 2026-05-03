2679 قتيلاً.. لبنان يعلن حصيلة جديدة للهجمات الإسرائيلية منذ آذار

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد إلى 2679 قتيلاً و8229 مصاباً منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

إلى ذلك، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن غارة إسرائيلية على بلدة المعلية في جنوب صور، قتلت 3 عمال، هم سوريين ومصري.

وأشارت إلى أن عناصر الصليب الأحمر عملوا على انتشال جثامينهم بمؤازرة الجيش، عقب الغارة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد وتدمير قدرات عسكرية تابعة لكل من حزب الله وحركة حماس في عمليتين منفصلتين في جنوب لبنان وشمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات اللواء 401، التابع للفرقة 146، عثرت خلال الـ24 ساعة الماضية على نحو 20 صاروخاً في جنوب لبنان، إضافة إلى مخابئ أسلحة تضم بنادق كلاشينكوف وبنادق قنص ومعدات قتالية أخرى.

كما أشار إلى أن القوات رصدت عناصر من حزب الله أثناء نقل أسلحة عبر مركبة قرب مواقع إسرائيلية، ما دفع سلاح الجو إلى تنفيذ غارة استهدفتهم، بحسب وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتياط التابعة للواء 205، بإشراف الفرقة 252، أنهت عمليات استمرت قرابة شهرين في شمال قطاع غزة، حيث تمكنت من تدمير ثمانية أنفاق تحت الأرض، بعد تنفيذ عمليات تمشيط وتنقيب امتدت لأكثر من ستة كيلومترات.

وأضاف أن العمليات أسفرت أيضاً عن مقتل عشرات المسلحين والعثور على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لحركة حماس، مشيراً إلى أن اللواء أنهى بذلك جولته السادسة منذ بدء الحرب، على أن يتم استبداله بقوات من اللواء 14 لمواصلة العمليات.