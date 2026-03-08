19 قتيلا بضربة جوية اسرائيلية تستهدف مبنى سكنياً في لبنان

شفق نيوز - بيروت

شنت المقاتلات الحربية الاسرائيلية، فجر اليوم الأحد، غارة استهدفت مبنى سكنياً مأهولاً بالسكان في بلدة "صير" الغربية في قضاء "النبطية" جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن القصف الصاروخي أدى إلى تدمير مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق بالكامل فوق رؤوس ساكنيه، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني والمسعفين يعملون على رفع الركام، وسحب الجثامين من تحته.