17 دولة تدعو لخفض التصعيد في لبنان

دعت 17 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، يوم الثلاثاء، إلى إشراك لبنان بجهود خفض التصعيد الإقليمية، مطالبة إسرائيل وبيروت بـ"اغتنام الفرص".

وجاء في بيان مشترك للدول الـ17: "نرحب بمبادرة الرئيس عون لحوار مباشر مع إسرائيل وقبول إسرائيل المحادثات".

وأضاف أن "المفاوضات بين لبنان وإسرائيل كفيلة بتمهيد الطريق لأمن دائم لهما وللمنطقة".

من جانبه، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن تل أبيب ليست بصدد "إطلاق حمائم السلام" في المحادثات مع لبنان، كما أفاد مسؤول أمريكي للموقع بأن "الشغل الشاغل في الوقت الراهن هو نزع سلاح حزب الله".

وفي الشأن ذاته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قضى على "خلية" اشتبك معها الليلة الماضية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

بدورها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات إنذار دوّت في معالوت وشوميرا ومناطق عدة شمالي إسرائيل إثر رصد صواريخ من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، بشن إسرائيل غارة على بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأكد وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تريد "السلام وتطبيع العلاقات" مع لبنان، وذلك قبيل محادثات مباشرة بين مسؤولين من البلدين في واشنطن.

ويعقد لبنان وإسرائيل مباحثات على مستوى السفيرين في واشنطن في مقر الخارجية الأميركية، الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان "في أقرب وقت ممكن".

وذكر نتنياهو، أنه أصدر الأمر في رد فعل على طلبات من لبنان وأن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أطلق مبادرة لوضع حد للتصعيد الاسرائيلي المتجدد ضد لبنان، في 9 آذار/مارس، ترتكز على هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.