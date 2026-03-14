15 قتيلاً في إيران.. وإسرائيل تعلن جهوزية خطط الحرب حتى نيسان المقبل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بمقتل 15 شخصاً بغارات أميركية إسرائيلية على البلاد، في وقت اعتبر فيه الجيش الإسرائيلي أن إيقاف القتال الآن خطأ، مشيراً إلى امتلاكه خططاً قتالية جاهزة حتى نيسان/أبريل المقبل.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "أكثر من 15 شخصاً قُتل في هجوم استهدف مصنعاً لإنتاج معدات التبريد والتدفئة في أصفهان"، فيما لفتت وسائل إعلام إيرانية إلى تعرض مدينة شيراز جنوبي البلاد لغارات أميركية إسرائيلية.

من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "إيقاف القتال الآن خطأ ولدينا خطط قتالية جاهزة حتى نيسان/أبريل ولا يزال هناك آلاف الأهداف".

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "رئيس الأركان سيجري اليوم تقييماً للوضع لاتخاذ قرار بشأن تخفيف تعليمات الجبهة الداخلية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.