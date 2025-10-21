15 قتيلاً بينهم نساء بحادث مروع في اليمن.. فيديو

شفق نيوز– مأرب

أفادت مصادر محلية في اليمن، يوم الثلاثاء، بأن باصاً لنقل الركاب اصطدم بشاحنة على الطريق الدولي "مأرب–العبر" في مديرية الوادي شرقي مأرب، بالتزامن مع مرور دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم 5 نساء، وإصابة رجل وطفلة بجراح بليغة.

وأوضحت المصادر، أن الباص، الذي يعمل بالغاز، اشتعلت فيه النيران بعد التصادم، ما فاقم الخسائر في الأرواح، حيث كان على متنه غالبية الضحايا أثناء سفرهم بين محافظتي مأرب وحضرموت شرقي اليمن.

وذكرت المصادر أن طفلة في الخامسة من عمرها هي الناجية الوحيدة من ركاب الباص، لكنها أصيبت بجروح خطيرة، جرى نقلها إلى أقرب مستشفى، فيما نجا أيضاً مرافق سائق الشاحنة.

وبحسب شهادات محلية، فقد حالت شدة اندلاع النيران في المركبتين دون تمكن المسعفين من التدخل المباشر في اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث، حتى خفت حدة النيران جزئياً.

