14 ضربة.. قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، يوم الخميس، بشن إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة إلى "سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف محيط النبطية"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الغارات استهدفت خصوصاً مناطق حرجية وجبلية بعيدة عن المراكز السكنية.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان، إن إسرائيل شنت 14 ضربة على منطقة النبطية في جنوب البلاد اليوم الخميس، في واحدة من أعنف عمليات القصف التي تشنها إسرائيل منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحسب "رويترز".