127 مدنياً ضحايا هجمات إسرائيلية في لبنان خلال عام الهدنة

شفق نيوز- جنيف

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، مقتل 127 مدنياً في لبنان بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.

وذكرت المفوضية بحسب "رويترز"، أن "127 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار قبل نحو عام، ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيق واحترام الهدنة".

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة صحفية في جنيف "بعد مرور عام تقريبا على اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار، لا نزال نشهد هجمات متزايدة من الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية في لبنان، بالإضافة إلى تهديدات تبعث على القلق بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر كثافة".

وأضاف أن "هذا العدد يشمل الوفيات التي تحققت منها المفوضية بأسلوبها الدقيق، لكن العدد الحقيقي قد يكون أكبر".

ولم يمر سوى عام واحد على وقف إطلاق النار، الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ومع ذلك ما زالت التوترات بين الطرفين مستمرة، كان آخرها إعلان إسرائيل 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مقتل رئيس أركان" حزب الله هيثم علي الطباطبائي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.