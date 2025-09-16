12 غارة إسرائيلية تستهدف 3 أرصفة بميناء الحديدة في اليمن

من هجوم إسرائيلي سابق على الحديدة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية على "بنى تحتية عسكرية" تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في ميناء الحديدة باليمن.

وذكر الجيش في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي البنى التحتية العسكرية التابعة لحكم للحوثي في ميناء الحديدة باليمن".

وقالت مصادر محلية أن 12 غارة إسرائيلية استهدفت 3 أرصفة بالميناء.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن "الهدف من الغارات تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية".

وكان الجيش الإسرائيلي وجه "إنذاراً عاجلاً" إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة.

وتهاجم جماعة الحوثي سفناً في البحر الأحمر فيما تصفه بحملة لدعم الفلسطينيين في غزة، كما تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وترد إسرائيل كذلك بشن غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها ميناء الحديدة الحيوي.