12 دولة تتوسط لوقف الحرب على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي بارز، يوم الخميس، بأن نحو 12 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة، في محاولة للتوسط من أجل وقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها السادس.

وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن": "منذ تصاعدت الأمور إلى العنف، تواصلت معنا عدة دول"، مشيرا إلى أن "عددها بلغ نحو 12 دولة".

وأضاف المسؤول: "أبدى البعض رغبته في معرفة ما إذا كان بإمكانهم المساعدة في حل الأزمة، وقد تواصلنا معهم".

وكانت تقارير أشارت سابقا إلى أن الاستخبارات الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لفتح قنوات اتصال بشأن كيفية إنهاء الحرب، وأوضحت أن الرسائل نقلت إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عبر دولة ثالثة.

إلا أن وكالة أنباء "تسنيم" نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن "طهران لم توجه أي رسالة إلى الولايات المتحدة، بل ولن ترد على رسائلها".

كما أن مسؤولين أميركيين أكدوا لـ"سي إن إن"، عدم وجود مفاوضات جارية، وأن أي مخارج محتملة من غير المرجح أن تظهر في المدى القريب، إذ لا توجد أي نقاشات جادة حول وقف العمليات العسكرية.

وكشفت الشبكة أنه "لم يحدث أي تبادل فعلي للرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، كما أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي قاد 3 جولات من المفاوضات مع إيران قبل شن الضربات، لم يكن على اتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي كان يتبادل معه الرسائل النصية في الماضي، ولا كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني".

وقال مسؤول أميركي بارز: "لا نستخدم أي جهة كوسيط، هذا عمل عسكري ويجب أن يأخذ مجراه".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.