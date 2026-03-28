"1189 قتيلاً".. الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة للضحايا منذ بدء الحرب

غارة على الطيبة (أ ف ب)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، مساء اليوم السبت، ارتفاع العدد الإجمالي للضحايا إلى 1189، والجرحى إلى 3427 منذ التصعيد الإسرائيلي في 2 آذار/ مارس الجاري، وفقاً لتقرير مركز عمليات الطوارئ.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ فجر السبت، حيث شنت هجمات جوية ومدفعية على 54 بلدة ومدينة ومنطقة معظمها في الجنوب، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً، وإصابة 29 على الأقل.

في الجنوب، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مدن النبطية وبنت جبيل وجزين، فضلاً عن بلدات الصرفند، وكفرتبنيت، وتولين، والحنية، وحداثا، والدوير، وحاروف، وكفرصير، ويحمر الشقيف، وزوطر الشرقية، ودير الزهراني، وعين قانا، وبيت ياحون، ومعركة.

بالإضافة إلى بلدات أرنون، وعلي الطاهر، وعدلون، ومجدل سلم، وقبريخا، والخيام، والطيبة، وكفرا، وجزين، وشقرا، وكونين، وعيناتا، وشمع، وياطر، وطير حرفا، والطيري، وبيت السياد، والمنصوري، والقليلة، وقلاويه، والزرارية، وميفدون، ومرتفعات الريحان في منطقة جزين.

كذلك، بحسب الوكالة، شن الجيش الإسرائيلي غارات على 3 سيارات إسعاف في بلدتي زوطر الغربية وكفرتبنيت وعلى طريق كفردجال- النبطية، إلى جانب سيارتين مدنيتين على طريق البراد – جزين، وفي محلة العوينات بين بلدتي رميش ودبل.

كما قصف بالمدفعية بلدات البستان، والقليلة، والحنية، وأرنون، ومجدل سلم، وقبريخا، والبياضة، والخيام، وسهلي القليلة، ورأس العين، ومنطقة تلال الناقورة.

في حين، أنذر الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة "إكس"، سكان 7 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري إلى شمال نهر الزهراني تمهيداً لشن غارات، وهي بلدات معشوق، وبرج الشمالي، والرشيدية، ودير كيفا، وقعقعية الجسر، ووادي جيلو، والبص.

وشرقي لبنان، أفادت الوكالة، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بغارات جوية بلدتي لبايا، ويحمر، ومنطقة واقعة بين بلدتي سحمر ويحمر.

وفي العاصمة بيروت، نفذ الطيران الإسرائيلي، غارة على شقة سكنية في منطقة الجناح.

وبشأن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارة على سيارة إسعاف في بلدة كفرتبنيت أدت إلى مقتل مسعف وإصابة أربعة آخرين.

وشددت الوزارة على ان "هذه الغارة تشكل جريمة حرب إضافية في مسلسل الخروقات المتمادية للعدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، بما يوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحاسبة، ووضع حد لها".

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن الغارة على بلدة الصرفند أدت إلى مقتل مواطن وإصابة 17 آخرين، فيما أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 5 مسعفين في الغارة على سيارة الإسعاف ببلدة زوطر الغربية.

وأوضحت أن 5 سوريين قتلوا وأصيب 8 آخرون بالغارة على بلدة الحنية، دون تفاصيل أخرى، مبينة أن الغارة التي استهدفت سيارة إسعاف على طريق كفردجال - النبطية أدت إلى سقوط عدد لم تحدده من الإصابات بين طاقمها، فيما قتل مواطن وابنه بالغارة التي استهدفت سيارة مدنية في محلة العوينات.

وتأتي الاستهدافات الإسرائيلية على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام التالي.