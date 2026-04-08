100 استهداف خلال دقائق.. إسرائيل تشن أعنف غارات على جميع مدن لبنان

شفق نيوز- بيروت

نفذ الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أعنف غارات على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت، عبر تنفيذ 100 استهداف خلال 10 دقائق.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أعدت لأسابيع، وقد استهدفنا وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.

وأضاف: ضرباتنا شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية لحزب الله، وقد نفذنا هجوما هو الأعنف بلبنان منذ بدء العملية استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق.

كما بينت وسائل إعلام، أن الغارات الإسرائيلية المكثفة شملت بيروت والضاحية والجنوب والبقاع والهرمل، ومدينة صور، وبلدة حاريص.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنواصل الهجوم ضد حزب الله بلا هوادة، وسنستغل كل فرصة سانحة ولن نتنازل عن أمن سكان الشمال.