10 مسيرات من إيران تهز إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن نحو 10 مسيرات أُطلقت من إيران منذ ساعات الصباح، ما تسبب بتفعيل صفارات الإنذار في عدة مواقع داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن إحدى المسيرات أصابت بشكل مباشر مبنى في مدينة بيسان، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الانفجار الناتج عن سقوط المسيرة أدى إلى اشتعال النيران في مبنى مكوّن من طابقين، ما ألحق به أضراراً كبيرة.

وأضافت "هيئة البث الإسرائيلية" أن سلطة الإنقاذ تجري عمليات بحث عن عالقين تحت منزل تعرض لأضرار جسيمة في المدينة ذاتها.

وفي تطورات موازية، أعلنت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، عن تفعيل صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال أقل من ساعة في منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي طارد مسيرة اخترقت الحدود إلى المنطقة المذكورة وتم اعتراضها دون وقوع إصابات أو أضرار.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى جنوب الجولان، والمنطقة الصناعية في النقب، ومدينة إيلات، على خلفية رصد مسيّرات إيرانية إضافية.