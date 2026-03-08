10 ضحايا من المدنيين بغارتين ومقتل جنديين إسرائيليين جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، يوم الأحد، بمقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي تفاحتا والغازية جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في حي الظهور ببلدة تفاحتا، ما أدى إلى مقتل كمال عز الدين وزوجته زهرة عز الدين وأولادهم حسن ومحمود وجنى، إضافة إلى أبناء عمومتهم سامر عز الدين وهيثم عز الدين، وقريبهم مهدي أبوريا".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف عملت طوال الليل وحتى ساعات الصباح على انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض".

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بـ"مقتل العميد محمد حمادي وابن شقيقته، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، جراء غارة استهدفت بلدة الغازية، حيث دُمّر مبنى كان يؤوي عائلة نازحة بالكامل".

وأشارت إلى أن "عمليات رفع الأنقاض ما تزال مستمرة في موقع الغارة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، جراء استهداف جرافة عسكرية من طراز "دي9" بقصف في جنوب لبنان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، قد شنت فجر اليوم الأحد، غارة استهدفت مبنى مأهولاً بالسكان في بلدة صير الغربية بقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.