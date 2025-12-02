"يونيفيل" تبدأ بتقليص قواتها في لبنان بنسبة 25%

شفق نيوز- بيروت

أعلنت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانديس أردييل، يوم الثلاثاء، أن المنظمة بدأت بخفض عدد قوات حفظ السلام في لبنان بنسبة 25%.

وقالت أردييل لصحيفة "ازفستيا": "نتيجة تخفيضات الميزانية في منظومة الأمم المتحدة، بدأت (يونيفيل) عملية تقليص عدد أفرادها بنحو الربع، وقد بدأنا هذه العملية، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول أوائل عام 2026".

وأكدت أن "قوات حفظ السلام لم تلاحظ خلال العام الماضي أي نشاط عسكري لحزب الله أو أي جماعات مسلحة غير حكومية أخرى في منطقة عملياتها".

وأشارت إلى أنه "لم يسجل أي ترميم للبنية التحتية العسكرية غير المصرح بها أو إعادة إدخال أسلحة غير مرخصة".

وبلغ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عدد قوات "يونيفيل" 9900 فرد، في حين بلغ عدد أفراد بعثة "يونيفيل" في السابق 10500 عسكري، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات الأمم المتحدة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي مدد في نهاية شهر آب/أغسطس ولاية قوات اليونيفيل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.