يونيسف: أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

شفق نيوز- غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم الأحد، أن أكثر من مليون طفل في غزة لا زالوا بحاجة للماء والغذاء، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن وقف إطلاق النار يمثل "خبراً جيداً"، لأنه يعني توقف القصف اليومي الذي كان يودي بحياة الأطفال، لكنه "لا يكفي وحده لإنهاء الجوع أو ضمان حصول العائلات على مياه شرب آمنة".

وأضافت إنغرام: "العائلات في غزة لا تزال تكافح يومياً من أجل البقاء، والبنى التحتية التي كانت توفر المياه والرعاية الطبية للأطفال تضررت بشدة، ما يجعل الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية أمراً في غاية الصعوبة".

وقالت إن حجم المساعدات التي دخلت القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار شهد زيادة طفيفة خلال الأسبوعين الأولين، لكنها "ما تزال غير كافية على الإطلاق".

وأوضحت أن الكميات التي وصلت لا تزال دون المستويات التي كانت تدخل قبل اندلاع الحرب.

وتابعت: "نحتاج إلى تدفق كبير وسريع للمساعدات، لأن المخاطر ما زالت مرتفعة، فالأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية أو انخفاض الحرارة أو أمراض يمكن الوقاية منها".

ودعت إنغرام السلطات الإسرائيلية إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة لتمكين المساعدات من الوصول على نطاق واسع، مشيرة إلى أن العديد من المناطق لا تزال محرومة من أي دعم إنساني فعّال.

وأكدت المتحدثة باسم يونيسف أن وقف إطلاق النار لم يغيّر واقع الحياة الصعب في غزة قائلة: "هل غيّر هذا الوقف حياة الأطفال بالكامل؟ لا. لقد أوقف القصف اليومي، لكنه لم يُعد الحياة إلى طبيعتها بين ليلة وضحاها".

وذكرت أن نحو 650 ألف طفل بحاجة إلى العودة إلى مدارسهم، بينما يجب تأمين المياه والغذاء لأكثر من مليون طفل.

وأشارت إلى أن آلاف الأطفال ما زالوا ينامون جياعاً، فيما يعاني آخرون في المستشفيات من أمراض يمكن علاجها، لكن نقص الأطباء والأدوية يجعلهم يتألمون دون علاج.

وختمت إنغرام بالقول إن فشل المجتمع الدولي في استغلال وقف إطلاق النار لإنقاذ حياة الأطفال ومنع معاناتهم أمرٌ مفطر للقلب، داعية إلى تكاتف الجهود العالمية لمساعدة أطفال غزة على التعافي من الكارثة التي يعيشونها منذ عامين.

وأدت الحرب في غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى مقتل أكثر من 68 ألف شخص، وما يفوق 170 ألف جريح، وألحقت أضراراً بنحو 90% من البنى التحتية المدنية بالقطاع، بخسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار.