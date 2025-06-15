إيهود باراك: إسرائيل لا تقدر على إسقاط النظام الإيراني

شفق نيوز/ صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، يوم الأحد، أن إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة بمفردها بهدف إسقاط النظام الإيراني، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الحلفاء الدوليين لمواجهة التحديات الاستراتيجية التي تفرضها طهران.

وذكر باراك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، أن العملية العسكرية الأخيرة حققت "إنجازات كبيرة"، لكنه قال إن إسرائيل تقف أمام "اختبار طويل ومؤلم" في المرحلة المقبلة، في المرحلة المقبلة.

وأضاف: "قد تتسارع وتيرة التطورات، إذا قررت إيران المضي نحو امتلاك سلاح نووي، مستندة إلى مزاعم بأن العدوان الإسرائيلي – من دولة تُوصَف في تقارير دولية بأنها نووية ولم توقّع على معاهدة عدم الانتشار – يشكل تهديدًا وجوديًا، ولا يترك لها خيارًا سوى السعي لامتلاك الردع النووي."

وتابع: "لكن أجواء النشوة في الشارع، وفي الإعلام، وفي إعلان نتنياهو عن "إزالة التهديد النووي الإيراني"، هي سابقة لأوانها وبعيدة عن الواقع".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل من طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الـ 48 ساعة الماضية الانضمام إلى الحرب ضد إيران للقضاء على برنامجها النووي، وفقًا لما نقله

وصرح أحد المصادر إسرائيلية بأن الولايات المتحدة تدرس الطلب، مؤكدًا أن إسرائيل تأمل في موافقة ترامب

وطرح مسؤولون إسرائيليون فكرة مشاركة الولايات المتحدة في تدمير منشأة فوردو مع نظرائهم الأمريكيين منذ بدء العملية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب عرض في محادثة حديثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداده للمشاركة إذا دعت الحاجة.