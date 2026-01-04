إيلون ماسك يرد على خامنئي: وهم زائف

شفق نيوز- متابعة

رد رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، على تغريدة المرشد الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها "لن نستسلم للعدو"، حيث جاء الرد باللغة الفارسية "وهم زائف".

وكان خامنئي نشر يوم أمس السبت، سلسلة تغريدات باللغة الإنكليزية على حسابه في منصة إكس، ردا على التصريحات الأميركية حول الاحتجاجات الشعبية في إيران، وكانت التغريدة الأساسية الصادرة عن خامنئي تقول "الأهم هو أنه عندما يدرك المرء أن عدوا ما يريد فرض شيء ما على حكومة ما أو أمة ما بادعاءات كاذبة، فعليه أن يقف بحزم في وجهه. لن نستسلم لهم. بالتوكل على الله والثقة بدعم الشعب، سنُخضع العدو".

وكانت التغريدة الثانية تقول "يجلس ذلك الأميركي المُتغطرس هناك يتحدث عن الشعب الإيراني، ينشر مزيجا من الافتراءات والوعود الكاذبة. وعود كاذبة! خداع!"".

أما التغريدة الثالثة، فكانت "لن نستسلم للعدو"، وأتبعها بتغريدة رابعة تقول "سنُخضع العدو".

وقد رد ماسك على التغريدة الثالثة، التي تقول "لن نستسلم للعدو"، وكتب رده باللغة الفارسية "زهي خيال باطل"، ويعني بالعربية "وهم زائف" أو "أمل عبثي".

تغريدة خامنئي الثالثة جلبت أكثر من 10 آلاف رد، من بينها رد إيلون ماسك، الذي جلب بدوره أكثر من 7800 رد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر إيران يوم الجمعة بأنه إذا قامت طهران "بقتل المتظاهرين السلميين بعنف"، فإن الولايات المتحدة "سوف تهب لنجدتهم".