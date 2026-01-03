إيلام.. مقتل وإصابة عدة أشخاص إثر احتجاجات واضطرابات أمنية

شفق نيوز- إيلام

أفادت مصادر إعلامية وميدانية من داخل إيران، مساء اليوم السبت، بسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء صدامات مسلحة شهدتها مدينة "ملکشاهي" التابعة لمحافظة إيلام الفيلية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المدينة شهدت احتجاجات واضطرابات وصفتها السلطات بأنها "ذات طابع إرهابي"، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب محاولة مجموعات مسلحة اقتحام مركز أمني في المنطقة.

وبحسب الحصيلة الأولية للصدامات، لقي شخصان من المهاجمين مصرعهما، فيما تحدثت مصادر عن سقوط ضحية من القوات الأمنية، فضلاً عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة.

وشملت الأضرار المادية تخريب مبانٍ حكومية من بينها مقر "القائمقامية" ومؤسسة الشهيد ومراكز شرطة، بالإضافة إلى تعرض عدد من المصارف ومنازل المواطنين لأعمال تخريب ونهب في ظل حالة من الذعر سادت المنطقة.

من جانبها، أكدت مصادر محلية أن قوات "الوحدات الخاصة" تدخلت لفض الاشتباكات وتفريق المتظاهرين المسلحين، مشيرة إلى أن الهدوء الحذر يعود تدريجياً إلى المدينة مع انتشار أمني مكثف للسيطرة على الأوضاع.