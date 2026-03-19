إيقاف عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بتوقف عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرين أن "ميناء ينبع في السعودية أوقف عمليات تحميل النفط"، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وأضافت الوكالة أن "العقود الآجلة لخام برنت سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، لتتجاوز مستوى 119 دولاراً للبرميل، وذلك عقب توقف عمليات التحميل في الميناء".

وكانت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) التابعة ​لأرامكو السعودية في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، قد تعرضت، إلى هجوم جوي اليوم الخميس.

وقبل ذلك، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي، وأكدت أن الأوضاع تحت السيطرة واستمرار العمليات بشكل طبيعي.

وكان الحرس ​الثوري الإيراني، قد أصدر تحذيرا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في ⁠السعودية والإمارات وقطر، ومنها مصفاة سامرف، وهي مشروع مشترك ​بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل.

وجاء هذا التحذير عقب هجوم ​إسرائيلي استهدف حقل بارس الجنوبي للغاز، وهو تصعيد كبير في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعد ميناء ينبع السعودي حاليا أحد منفذي التصدير الوحيدين ​لصادرات النفط الخام من دول الخليج، إذ أغلقت إيران ​فعليا مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي تتشاركه مع سلطنة عمان، ‌والذي ⁠يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط العالمية.