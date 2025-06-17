يعمل لصالح إسرائيل.. إيران تدعو مواطنيها لحذف تطبيق "واتساب"

شفق نيوز/ اتهمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، يوم الثلاثاء، تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، بجمع معلومات لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، داعية المواطنين إلى حذفه.

وتأتي هذه الدعوة بعد إعادة فرض الحظر على التطبيق في إيران، عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية محلية.

وكان النائب في البرلمان الإيراني، حميد رسائي، قد طالب في وقت سابق، باتخاذ إجراءات "صارمة وفورية" لحماية كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين في البلاد، مقترحاً جمع الهواتف المحمولة الخاصة بهم وبأسرهم ومرافقيهم كإجراء احترازي ضد الاختراقات الأمنية التي قد تؤدي إلى عمليات اغتيال.

يأتي هذا فيما قالت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، أمس الاثنين، إن إسرائيل تستخدم تقنيات تتبع للهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة بتحديد مواقع القادة العسكريين والمسؤولين وعلماء الذرة الإيرانيين واغتيالهم.

وكانت السلطات الإيرانية قد رفعت الحظر عن "واتساب" في كانون الأول 2024 ضمن مساعٍ لتخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، إلا أن التصعيد الأمني الأخير أعاد فرض القيود.