إيطاليا: دول خليجية طلبت الحصول على دعم وإمدادات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

اعلن وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني، يوم الاثنين، عن طلب بعض الدول الخليجية لامدادات ودعم.

ونقلت رويترز، على تاياني قوله: تلقينا طلبات من دول خليجية للحصول على دعم لوجستي وإمدادات".

وتتعرض الدول الخليجية إلى هجمات إيرانية مستمرة، طالبت القواعد الاميركية فيها، وبعض المنشآت المدنية مثل المطارات والابراج.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.