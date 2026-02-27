إيطاليا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران وتنصح بعدم السفر للعراق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

طالبت الحكومة الإيطالية، يوم الجمعة، رعاياها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية، والحذر في دول الشرق الأوسط، وعدم السفر إلى العراق.

وقالت وسائل إعلام، إن إيطاليا طالبت رعاياها بمغادرة إيران وتوخي الحذر في أنحاء الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الإيطالية لمواطنيها على ضرورة مغادرة إيران ونصحت بعدم السفر إلى العراق تأجيل السفر إلى لبنان.

وتابعت الخارجية الإيطالية: "ننصح مواطنينا في إسرائيل بتوخي أقصى درجات الحذر".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد دعت اليوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم السفر إلى إسرائيل، وأوصت المتواجدين في إسرائيل والقدس الضفة الغربية بـ"توخي الحذر"، فيما حث بولندا رعاياها على مغادرة إيران وإسرائيل ولبنان على الفور.

في حين دعت وزارة الخارجية البولندية اليوم الجمعة رعاياها إلى مغادرة إيران وإسرائيل ولبنان فورا بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في ثلاثة منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" تتعلق بإيران وإسرائيل ولبنان "الوضع الأمني في الشرق الأوسط غير مستقر. خطر التصعيد مرتفع ربما يجري إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني. العودة جوا قد تكون مستحيلة أو صعبة للغاية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، سفارتها في إسرائيل، السماح بمغادرة بعض موظفيها وعائلاتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وذكرت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن سفارة الولايات المتحدة في بيروت أمرت أيضاً بمغادرة عدد من الموظفين الحكوميين نتيجة التطورات الأمنية.

وأضافت أن قيوداً إضافية قد تُفرض على تنقل موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى مناطق محددة داخل إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية، من دون إشعار مسبق.

وكذلك دعت سفارة بكين في تل أبيب، يوم الجمعة، المواطنين الصينيين في إسرائيل لتعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ، على خلفية التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

بينما أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، عن سحب موظفيها من إيران بشكل مؤقت، ونقل بعض أفراد طاقمها الدبلوماسي وأسرهم من تل أبيب إلى موقع آخر داخل إسرائيل احترازيا، وذلك بسبب الوضع الأمني وسط مخاوف من ضربة أميركية عسكرية على طهران والتوترات في الشرق الأوسط.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الكازاخستانية، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية على الفور.