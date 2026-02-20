يشنقوهم بالرافعة.. ترمب يكشف عن مقتل 32 ألف شخص في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن 32 ألف شخص قتلوا في إيران خلال فترة وصفها بـ"مدة زمنية قصيرة نسبيا".

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "كما تعلمون، فإن شعب إيران يختلف كثيرا عن قادة إيران، 32 ألف شخص قتلوا خلال فترة قصيرة نسبيا، وكانوا قبل أسبوعين يعتزمون إعدام 800 شخص شنقا، بعضهم بواسطة رافعة، وكانوا يخططون لشنق 837 شخصا".

وأضاف: "من الأفضل لهم أن يتفاوضوا على صفقة عادلة.. لقد أبلغتهم بوضوح أنه إذا تم شنق شخص واحد فقط، حتى شخص واحد، فسيتم ضربهم فورا، لم أكن لأنتظر أسبوعين وأتفاوض، فتراجعوا عن عمليات الإعدام، ولم يعدموا 837 شخصا، ويقال إنهم لم يعدموا أحدا".

هذا وصرح المدعي العام في إيران محمد موحدي، في وقت سابق، بأن مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول قيام طهران بإيقاف إعدام 800 من سجناء الاحتجاجات بسبب تدخله، هي مزاعم غير صحيحة مطلقا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب إنه "يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، حيث أعلن ترمب، أنه يخصص مهلة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما كحد أقصى، لإبرام اتفاق مع إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد أن طهران وواشنطن بصدد الانتهاء من مسودة اتفاق نووي خلال الأيام الثلاثة القادمة.