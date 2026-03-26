إيران: 6 طائرات مدنية دُمرت خلال استهداف مطار مهرآباد

شفق نيوز- طهران

أعرب رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، أبوذر شيرودي، يوم الخميس، عن إدانته لما وصفه بـ"الهجوم العدائي" الذي استهدف قطاع الطيران المدني في إيران، معتبراً إياه انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقيات الطيران المدني.

وأصدر شيرودي بياناً في أعقاب هجوم من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على البنية التحتية وأسطول الطيران المدني في إيران، وصف فيه "هذا العمل بأنه انتهاك صارخ لاتفاقيات الطيران الدولية والقانون الإنساني الدولي"، معلناً "تسجيل احتجاج إيران الرسمي لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)".

وأوضح البيان، الذي ورد وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من ست طائرات مدنية تحمل علامة تسجيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت متوقفة في مطار مهرآباد، دُمرت بحسب التقارير الواردة، ولحقت أضرار جسيمة بأكثر من خمس طائرات أخرى نتيجة إصابات مباشرة من طائرات حربية معادية، باستهداف قطاع الطيران المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهجمات مباشرة يوم أمس الأربعاء".

وأضاف البيان، أن هذا يأتي "على الرغم من أن الطائرات المذكورة آنفاً استُخدمت حصراً في إطار الاستخدامات المدنية ووفقاً للوائح الدولية، بما في ذلك أحكام المادة 4 والمادة 3 مكرر، الفقرة (د) من اتفاقية شيكاغو".

وأدانت المنظمة بشدة وفقاً للبيان، "هذه الأعمال، وتعلن أنه منذ بدء هذه الانتهاكات غير القانونية لسلامة أراضي البلاد، تعرضت العديد من الطائرات المدنية والبنية التحتية المتعلقة بالطيران المدني لهجمات عدائية".

وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى أن "المنظمة قامت، بتقديم احتجاج رسمي لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ودعت إلى إدانة أعمال الدول المعادية في هذه الهيئة الدولية، ووضعت المتابعة القانونية اللازمة على جدول الأعمال".

وتابع بيان شيرودي، أن "هذه الأعمال تتعارض بشكل واضح مع المبادئ والالتزامات الأساسية للقانون الدولي، وتُعتبر انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات المتعلقة بسلامة الطيران المدني والقانون الدولي الإنساني".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، أعلنت في وقت سابق يوم الخميس، ضربها لـ10 آلاف هدف في إيران، منذ بداية "عملية الغضب الملحمي"، نهاية شهر شباط/فبراير الماضي.