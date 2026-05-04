إيران.. 3 إعدامات جديدة مرتبطة بأحداث ما قبل الحرب

2026-05-04T04:24:20+00:00

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بأن السلطات في العاصمة طهران أعدمت 3 رجال شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق "3 عملاء للموساد شاركوا في جرائم بمدينة مشهد في يناير/ كانون الثاني الماضي".

وتزايدت في إيران عمليات الاعتقال والإعدام، خصوصا المرتبطة باحتجاجات الشتاء الماضي، منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، والتي سبق أن وصفتها بأنها "أعمال شغب مدعومة من الخارج".

وبحسب منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذًا لعقوبة الإعدام بعد الصين.

