إيران.. 19 سداً رئيسياً يواجه الجفاف

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، أن 19 سداً رئيسياً في البلاد باتت مهددة بالجفاف الكامل مع استمرار أزمة المياه التي تضرب معظم أنحاء البلاد.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن معدلات امتلاء خزانات المياه في إيران وصلت إلى مستويات مقلقة، حيث لا يتجاوز متوسط الامتلاء نحو 35% لـ200 سد موزعة على مستوى البلاد.

وكانت إحصاءات رسمية إيرانية أظهرت في آب/ أغسطس 2025، أن المياه في البلاد تشهد تراجعاً حاداً خلال الموسم المائي الحالي، فيما أكدت أن الجفاف ضرب 3 سدود و12 سداً على وشك النفاد.

وبحسب تقرير شركة إدارة مصادر المياه في إيران، فقد بلغ حجم المياه المخزنة في سدود البلاد حتى 16 آب/ أغسطس الماضي نحو 21 مليار متر مكعب، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي تجاوز فيه المخزون 28 مليار متر مكعب.

وأشارت تغطيات صحفية إلى أن العاصمة طهران كانت من أكثر المناطق تضرراً خلال الصيف الجاري، حيث اتخذت الحكومة تدابير صارمة لتقنين المياه، تضمنت تقليص الإمدادات في أحياء متعددة من العاصمة ومدن كبرى أخرى، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من الموارد المائية.

وتعد إيران من بين أكثر الدول تأثراً بالجفاف في العالم، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة انخفاضا حاداً في معدلات هطول الأمطار، مقابل ازدياد الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر الطويلة وفترات الجفاف الممتدة.