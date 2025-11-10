إيران: أي تدخل في الانتخابات العراقية أمر مرفوض

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الانتخابات في العراق تمثل محطة حاسمة في تحديد مصير الشعب العراقي.

واضاف في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن أي تدخل خارجي في هذا المسار "مرفوض ومستنكر من قبل الشعب العراقي والحكومة وسائر الدول المسؤولة".

وأشار بقائي إلى أن التدخلات الأميركية في الشأن العراقي "ضارة بلا شك"، موضحاً أن التجارب السابقة أثبتت أن كلما تدخلت الولايات المتحدة في شؤون دول المنطقة، كانت النتيجة الإضرار بالسلام والاستقرار فيها.

وأعرب المتحدث عن أمل طهران في أن تسفر التطورات المرتقبة في العراق خلال الأيام المقبلة عن نتائج تخدم مصلحة الشعب العراقي وتعزز استقرار المنطقة بأسرها.

وأشار بقائي إلى أن العراق يُعد بلدًا مهمًا جدًا لإيران باعتباره جارًا مسلمًا تربطه علاقات وثيقة بطهران، وأن أمنه واستقراره وازدهاره تحظى بأهمية خاصة لدى الجمهورية الإسلامية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الانتخابات في العراق شأن داخلي بحت، ومهما كانت نتائجها، فإنّ العلاقات الودّية بين إيران و العراق ستستمر، لافتا إلى العراق بلدٌ كبير ويعرف جيدًا كيف يدير علاقاته مع مختلف الأطراف.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح يوم أمس الأحد، بفتح أبوابها لإستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق، فيما سينطلق الاقتراع العام لكافة المواطنين يوم غد الثلاثاء.