إيران وأميركا تتوصلان لاتفاق وترجيحات بتوقيع مذكرة تفاهم خلال شهرين

شفق نيوز- إسلام آباد

أفاد مصدر باكستاني، يوم الجمعة، بتوصل إيران وأميركا إلى اتفاق مبدئي ومن المتوقع أن توقعان مذكرة تفاهم خلال شهرين.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصدر الباكستاني قوله إن الوساطة بين أميركا وإيران "حققت انفراجة في قضايا شائكة، وتوصلتا بالفعل لاتفاقات مبدئية".

وأضاف أن طهران وواشنطن أحرزتا "تقدماً كبيراً في المفاوضات، ومن المحتمل أن توقعا مذكرة تفاهم خلال 60 يوماً".

ومساء أمس الخميس قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "إيران تريد التوصل لاتفاق، ونحن قريبون جداً من إبرامه، ولن نمدد الهدنة، والاجتماع المقبل مع الإيرانيين قد ينعقد مطلع الأسبوع المقبل".

وأكد: "سأذهب إلى باكستان إذا تم التوصل لاتفاق"، مضيفاً أن "أموراً كثيرة رائعة ستحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتربطنا علاقات طيبة جداً مع إيران وهذا أمر لا يصدق، لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق فإن القتال سيتم استئنافه، فلا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".