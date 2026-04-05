إيران ولبنان.. 6 انفجارات في الأهواز واستهداف شقة شرق بيروت

شفق نيوز- طهران/ بيروت

أفادت وسائل إعلامية عربية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي 6 انفجارات في مدينة الأهواز، تزامناً مع ورود أنباء عن استهداف شقة في منطقة "تلال عين سعادة" شرق بيروت، في تصعيد جديد للحرب في المنطقة.

وبحسب تقارير إخبارية تابعتها وكالة شفق نيوز، فقد سُمع "دوي 6 انفجارات في مدينة الأهواز إثر غارات أميركية-إسرائيلية، فيما تعرض مطار الأهواز لقصف جديد هو الثاني خلال الساعات الماضية".

وإلى لبنان، أوردت وسائل إعلامية عن استهداف شقة في منطقة "تلال عين سعادة" شرق بيروت، دون معلومات أولية عن الضحايا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت لوّح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمحو إيران في حال عدم التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، فيما رفض إعطاء جدول زمني لإنهاء الحرب.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.