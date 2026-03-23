إيران ولبنان.. انفجارات تهز أصفهان وبندر عباس والضاحية الجنوبية

شفق نيوز- طهران/ بيروت

أفادت وسائل إعلامية إيرانية ولبنانية، مساء اليوم الاثنين، بدوي انفجارات في شمال أصفهان ومواقع في بندر عباس، تزامناً مع استهداف جديد للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

‏وأورد إعلام إيراني أنباءً عن "وقوع انفجارات عنيفة هزت مواقع في بندر عباس، تزامناً مع ضربات على شمال أصفهان".

وفي لبنان، ذكرت تقارير إخبارية أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن سلاح الجو أكمل موجة غارات في قلب العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت مقر الأمن المركزي للحرس الثوري، الذي وصفه بأنه يقع داخل بنية تحتية مدنية، كما أعلن استهدافه عنصراً من وحدة فيلق القدس الإيراني في بيروت.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الرابع والعشرين على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.